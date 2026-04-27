أغلى هدية.. فتحي سند يعلق على تعادل الزمالك وإنبي

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على تعادل الزمالك أمام نظيره انبي، في منافسات الدوري الممتاز.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك: "الزمالك يقدم أغلى هدية للأهلى وبيراميدز، فشل فى الفوز على إنبي واكتفى بتعادل سلبى مع انبى يفقده الكثير من فرصة الفوز بدرع الدورى ..إفتكاسات معتمد فى تشكيل الشوط الاول منحت التفوق لبيراميدز وتغيراته حسنت الأداء فى الثانى ولكن دون جدوى".

وتعادل فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع إنبي، ليهدر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم البطولة.

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب إنبي، الذي هدد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأولى، تألق خلالها عمر جابر ومهدي سليمان في التصدي لها وإبعاد الخطورة.

وفي الدقيقة 17، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنبي أحرزه أحمد كالوشا بداعي التسلل، بعد متابعة كرة ثابتة سددها زياد كمال وسقطت من يد مهدي سليمان قبل أن يسكنها اللاعب الشباك.

وتلقى الزمالك ضربة مبكرة في الدقيقة 27 بعد إصابة عمر جابر عضليًا، ليغادر الملعب ويشارك محمد إبراهيم كبديل اضطراري.

واستمر إنبي في تهديد مرمى الزمالك، وأهدر حامد عبد الله فرصة محققة في الدقيقة 33 بعدما اصطدمت كرته بمحمد شحاتة، قبل أن يحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع شهدت سيطرة نسبية للزمالك على الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع معتمد جمال بتبديلين بنزول أحمد فتوح وناصر منسي بدلًا من أحمد ربيع وسيف الجزيري، ليكثف الزمالك ضغطه الهجومي ويهدر عدة فرص محققة للتسجيل خلال أول ربع ساعة.