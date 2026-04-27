المارد يعود .. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك أمام إنبي قبل مواجهة بيراميدز

عبّر جماهير الأهلي في مدرجات ملعب الدفاع الجوي عن فرحتهم بعد تعادل الزمالك مع إنبي، ما يعزز فرص الفريق الأحمر في صدارة الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.