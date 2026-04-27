اتصاب | خبر مثير عن نجم الزمالك بعد التعادل أمام إنبي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق خلال مباراة إنبي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى العضلة الضامة، وسيخضع عمر جابر لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.



وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لحسم مسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، في حين ارتفع رصيد 36 نقطة يحتل بهم المركز السادس.