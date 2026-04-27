وصول طاقم التحكيم الألماني بقيادة شلاجر ملعب الدفاع الجوي لمباراة الأهلي وبيراميدز

وصل طاقم التحكيم الألماني بقيادة دانيال شلاجر إلى ملعب الدفاع الجوي لتولي إدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز بالدوري المصري، في مباراة ينتظرها الجمهور بشغف لمتابعة صراع القمة

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.