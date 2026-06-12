من أمام البحر ..حسين الشحات يشارك جمهوره الاجواء الصيفية

شارك نجم الاهلي حسين الشحات، جمهورة صورا أثناء استمتاعة بالاجواء الصيفية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر حسين الشحات من أمام البحر،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيه.

علي الجانب الاخر توقفت المفاوضات بين الأهلي والاعب حسين الشحات عند راتب سنوي صافٍ يقدر بـ25 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما يقل كثيرًا عن المقابل المالي المعروض عليه من الناديين الليبي والقطري.

وحجز الشحات تذاكر سفر له ولأسرته خارج مصر، ومن المنتظر أن يوقع لناديه الجديد قبل موعد السفر، حيث ينتظر الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه النهائي، في حال عدم موافقة الأهلي على مطالبه المالية ومنحه راتبًا لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويًا.