على النيل.. حسين الشحات رفقة لاعبي الأهلي السابقين: ولاد رزق

نشر نجم الاهلي حسين الشحات، صورة تجمعة بلاعبي الأهلي السابقين، خلال تواجدهم في أحد المطاعم المطلة على نهر النيل بالقاهرة ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر حسين الشحات رفقة التونسي علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق، و علق علي الصوره كاتبا:ولاد رزق.

علي الجانب الاخر توقفت المفاوضات بين الأهلي والاعب حسين الشحات عند راتب سنوي صافٍ يقدر بـ25 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما يقل كثيرًا عن المقابل المالي المعروض عليه من الناديين الليبي والقطري.

وحجز الشحات تذاكر سفر له ولأسرته خارج مصر، ومن المنتظر أن يوقع لناديه الجديد قبل موعد السفر، حيث ينتظر الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه النهائي، في حال عدم موافقة الأهلي على مطالبه المالية ومنحه راتبًا لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويًا.