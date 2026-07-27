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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محطات بارزة فى مسيرة شوقي غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة

شوقي غريب
شوقي غريب
حمزة شعيب

يمتلك شوقي غريب، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، سجلًا حافلًا بالإنجازات خلال مسيرته التدريبية، التي شهدت العديد من المحطات البارزة مع المنتخبات الوطنية والأندية المصرية.

وبدأ غريب مشواره مع الإنجازات بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف منتخب مصر.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد شوقي غريب منتخب مصر للشباب للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب بالأرجنتين عام 2001، كما حصد مع الفريق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الفرانكوفونية التي أقيمت في كندا خلال العام نفسه.

كما تولى شوقي غريب منصب المدرب العام في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول خلال الفترة من 2005 حتى 2011، ونجح خلال هذه الفترة في التتويج بثلاثة ألقاب متتالية ببطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وتولى غريب منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول عام 2014، قبل أن يقود المنتخب الأولمبي خلال الفترة من 2018 حتى 2022، حيث توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، كما قاد الفراعنة للتأهل إلى الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وعلى مستوى الأندية، تولى شوقي غريب تدريب عدد من الفرق المصرية، أبرزها المقاولون العرب وسموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي وغزل المحلة، ليواصل مسيرته الطويلة في مجال التدريب.

شوقي غريب اتحاد الكرة منتخب مصر

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