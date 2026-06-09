افتتاح معرض مشروعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بجامعة المنيا الأهلية

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، معرض مشروعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة المنيا الأهلية، وذلك في إطار دعم الجامعة للتعليم التطبيقي، وربط الدراسة الأكاديمية بالابتكار التكنولوجي ومتطلبات التحول الرقمي.

رافق رئيس الجامعة خلال افتتاح المعرض الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور عبد المجيد أمين، عميد القطاع الهندسي وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المرشدين الأكاديميين، ومديري البرامج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.



وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات الطلابية المتميزة التي عكست مستوى الإبداع والقدرات التطبيقية لدى الطلاب، حيث شملت مشروعات للجراج الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال دمج جمع البيانات الفورية عبر المستشعرات وتحليلها لاتخاذ قرارات ذاتية تسهم في تنظيم حركة السيارات وتقليل الازدحام وتحسين كفاءة التشغيل.

وضم المعرض مشروعات للمنازل والمباني الذكية، وأنظمة التنبؤ الذكي بالحرائق ووسائل الإطفاء التلقائي، إلى جانب تطبيقات القيادة الذكية للسيارات وتحديد المسارات الآمنة للحد من الحوادث، فضلًا عن عدد من الأدوات والتطبيقات المساعدة في تطوير ألعاب الفيديو “Video Games” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الذكي.

واستعرض الطلاب خلال المعرض كيفية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مختلف القطاعات الحيوية، باعتبارها من أكثر المجالات التكنولوجية تطورًا وتأثيرًا في المستقبل، لما تتيحه من إمكانيات متقدمة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والتواصل بين الأجهزة بصورة لحظية، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة في مجالات المدن الذكية، والرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والنقل الذكي.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة المنيا الأهلية على دعم البحث العلمي التطبيقي وريادة الأعمال التكنولوجية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تجهيز معمل إنترنت الأشياء “IOT Lab” بالجامعة، ليكون مركزًا متطورًا للتدريب والبحث والتطوير، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب العملية، ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

