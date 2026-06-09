قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض مشروعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بجامعة المنيا الأهلية

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، معرض مشروعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة المنيا الأهلية، وذلك في إطار دعم الجامعة للتعليم التطبيقي، وربط الدراسة الأكاديمية بالابتكار التكنولوجي ومتطلبات التحول الرقمي.

رافق رئيس الجامعة خلال افتتاح المعرض الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور عبد المجيد أمين، عميد القطاع الهندسي وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المرشدين الأكاديميين، ومديري البرامج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.


وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات الطلابية المتميزة التي عكست مستوى الإبداع والقدرات التطبيقية لدى الطلاب، حيث شملت مشروعات للجراج الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال دمج جمع البيانات الفورية عبر المستشعرات وتحليلها لاتخاذ قرارات ذاتية تسهم في تنظيم حركة السيارات وتقليل الازدحام وتحسين كفاءة التشغيل.

وضم المعرض مشروعات للمنازل والمباني الذكية، وأنظمة التنبؤ الذكي بالحرائق ووسائل الإطفاء التلقائي، إلى جانب تطبيقات القيادة الذكية للسيارات وتحديد المسارات الآمنة للحد من الحوادث، فضلًا عن عدد من الأدوات والتطبيقات المساعدة في تطوير ألعاب الفيديو “Video Games” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الذكي.
واستعرض الطلاب خلال المعرض كيفية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مختلف القطاعات الحيوية، باعتبارها من أكثر المجالات التكنولوجية تطورًا وتأثيرًا في المستقبل، لما تتيحه من إمكانيات متقدمة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والتواصل بين الأجهزة بصورة لحظية، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة في مجالات المدن الذكية، والرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة، والنقل الذكي.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة المنيا الأهلية على دعم البحث العلمي التطبيقي وريادة الأعمال التكنولوجية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تجهيز معمل إنترنت الأشياء “IOT Lab” بالجامعة، ليكون مركزًا متطورًا للتدريب والبحث والتطوير، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب العملية، ودعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
 

المنيا جامعة المنيا الأهلية معرض الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

لجنة السياحة والطيران المدني

رئيس سياحة النواب: نعمل على تذليل كافة التحديات أمام شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف

النائبة عبير عطا الله

برلمانية: القمة المصرية الإريترية تؤكد دور القاهرة المحوري في حماية أمن البحر الأحمر

النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ

نائب بالشيوخ : استهداف الحكومة نموا اقتصاديا 5.4% يتوافق مع تقديرات البنك الدولي

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد