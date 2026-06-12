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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم القضاء على 80 عنصرا لحزب الله خلال أسبوع

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال  الإسرائيلي القضاء على 80 عنصرا لحزب الله خلال الأسبوع الأخير بجنوب لبنان.

وأوضح ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم نحو 310 أهداف لحزب الله خلال الأسبوع الأخير.

وأكد ‏الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل على جبهة غزة والقضاء على 20 مسلحا.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حالة تأهب في المطلة بسبب محاولات اعتراض طائرة مسيرة في جنوب لبنان.

وأضاف أنه بعد تفعيل حالة التأهب نتيجة مخاوف من تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ في المطلة، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية اعترضت طائرة مسيرة رُصدت في المنطقة التي تعمل فيها القوات في جنوب لبنان.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون:" لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا".

وأضاف عون:" لا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي".

حزب الله جيش الاحتلال جنوب لبنان الرئيس اللبناني جوزاف عون

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