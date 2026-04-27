حمزة الجمل : إنبي لا يلعب لصالح أحد .. واللاعبون قدموا مباراة قوية أمام الزمالك

أعرب حمزة الجمل المدير الفني لنادي إنبي عن رضاه النسبي بأداء فريقه بعد التعادل السلبي مع الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الجمل في تصريحاته أن لاعبي إنبي قدموا مجهودًا كبيرًا خلال اللقاء، مشيدًا بما وصفه بالروح العالية والالتزام التكتيكي داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في الوصول لأكثر من فرصة خطيرة أمام مرمى الزمالك.

ووجه المدير الفني الشكر لإدارة النادي على الدعم المستمر للفريق، كما أثنى على قطاع الناشئين، مؤكدًا أن هناك مجموعة من اللاعبين الصاعدين سيتم الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مواجهة الزمالك كانت صعبة أمام فريق كبير يمتلك خبرات عالية ولا يخسر منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن إنبي لم يدخل المباراة بهدف التأثير على صراع اللقب أو خدمة أي طرف.

وأشار الجمل إلى أن ضغط الزمالك في البطولة، سواء في الدوري أو الكونفدرالية، كان واضحًا خلال اللقاء، لكنه أشاد بتنظيم الفريقين وأداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

كما أشاد بحكم المباراة، مؤكدًا أنه أدار اللقاء بشكل مميز، لافتًا إلى أن الأجواء المناخية كانت مناسبة ولم تؤثر على سير المباراة.

وفيما يتعلق بتوقيت إقامة اللقاء، أوضح الجمل أن رابطة الأندية قد تعيد النظر في بعض المواعيد مستقبلًا، لكنه أكد أن أجواء المباراة الحالية كانت جيدة.

واختتم المدير الفني لإنبي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يلعب لصالح أي نادٍ، بل يمتلك أهدافه الخاصة التي يسعى لتحقيقها، سواء فيما يخص التواجد بين الكبار أو أهداف أخرى داخل النادي.