إحنا التاريخ نفسه | رسالة جماهير الأهلى قبل مباراة بيراميدز بالدوري

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد الدفاع الجوي على توجيه رسالة قبل مباراة بيراميدز بالدوري احتفالاً بالذكرى ١١٩ على تأسيس القلعة الحمراء

وحملت جماهير الأهلي رسالة تحمل:" عجّز التاريخ عن وصفنا .. فأصبحنا التاريخ نفسه..



أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء ومحمد علي بن رمضان ومحمد شكري وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأحمد عيد ومروان عثمان وعمر معوض.