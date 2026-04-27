منتخب الناشئين يهزم الجزائر ودياً بهدفين دون رد

فاز المنتخب الوطني، مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

أحرز هدفي المنتخب، أمير أبوالعز مهاجم مونزا الإيطالي، في أولى مشاركاته مع المنتخب في الدقيقة 8، ثم أضاف خالد مختار الهدف الثاني في الدقيقة 91 في المباراة الودية.

وحرص حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين، على الدفع بكل العناصر التي لم تشارك في المباراة الماضية، التي نجح فيها المنتخب في الفوز بهدف نظيف، مساء الجمعة الماضي.

وشهدت المباراة تواجد محمد أبوحسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.