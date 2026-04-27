أحمد موسى يكشف أهمية استخدام الطائرات المسيرة في الحروب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الطائرات المسيَّرة أصبحت هي أقوى الأسلحة في الحروب، سواء في أمريكا أو العالم كله يتجه إلى تصنيعها ويتسابق في تطويرها، لأنها تقوم بما تقوم به المقاتلات الكبيرة.

وأكد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن سعرها حوالي 20 ألف دولار، وممكن أن تتسبب في إسقاط طائرة بالملايين، ولفت موسى إلى أنه خلال حلقة اليوم سيتم مناقشة تطور صناعة المسيَّرات في العالم.

ونوه موسى بأن الدفاعات الجوية لا ترصد كل أنواع الطائرات المسيَّرة، وربما تتجه إليها بعض الدول لتوفير النفقات.

وأكد أن البعض يهاجم الجيش المصري من داخل مصر أو خارجها، مؤكداً أن الوضع لا يسمح بهذا أبداً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وأحداث الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وما يجري في مضيق هرمز.

وأكد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قيادات الدولة المصرية لديها إدراك كامل بما يجري في المنطقة، ولا يجوز التحدث عن جيش مصر من الداخل أو الخارج إلا بكل خير، مشدداً على ذلك الأمر.

وأكد أحمد موسى أن الشعب المصري غداً سوف يشهد مناورة عسكرية تليق بالجيش المصري، وهي جزء بسيط من قدرة الجيش المصري.

ولفت موسى إلى أن بعض المأجورين يهاجمون الجيش المصري ويتحدثون في أمور لم تحدث مطلقاً، مؤكداً أن الدولة المصرية حاضرة في كل الساحات الدولية، والجيش المصري هو الأقوى في المنطقة والإقليم.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من "على مسؤوليتي"، عدداً من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

