المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

قال العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن معلومات وردت إلى فرع التحريات العسكرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتخال صفة ضابط برتبة نقيب بإدراة التجنية والتعبئة بزعم قدرته على إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بالشباب المقبلين على التجنيد مقابل مبالغ مالية.

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بواسطة الجهات المختصة.

وتهيب القوات المسلحة بعدم الانسياق وراء العناصر المشبوهة التي تدعي إنتمائها لمؤسسات رسمية أو عسكرية وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جرائم مماثلة.

وفي حال التعرض لأي محاولات احتيال أو وجود أي استفسارات يرجى التواصل فورا من خلال أرقام إدارة الشرطة العسكرية

0222623821 -02 24010715

