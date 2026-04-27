الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس
إسلام خالد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرة إلى استمرار حالة من التقلبات الجوية التي تؤثر على عدد من محافظات الجمهورية، خاصة مناطق شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها في تمام الساعة الخامسة فجرًا، أن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت تمركز سحب منخفضة ومتوسطة ورعدية ممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتشمل محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، حيث تتعرض هذه المناطق لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا.

أمطار على كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد

وأضافت أن السحب الممطرة لا تقتصر على هذه المناطق فقط، بل تمتد أيضًا إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، في ظل أجواء غير مستقرة نسبيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الحالة الجوية مرشحة للتطور خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع تقدم الوقت، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وفي سياق متصل، أشارت الأرصاد إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مناطق شمال البلاد، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الصباح الباكر، حيث تسود أجواء باردة إلى مائلة للبرودة، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار، مع القيادة بهدوء على الطرق تجنبًا للانزلاق، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة نسبيًا في الصباح.

كما دعت إلى متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس، في ظل التغيرات السريعة التي قد تطرأ على الحالة الجوية خلال اليوم، مؤكدة أن فرق الرصد تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات السحب والظواهر الجوية المختلفة.

وتأتي هذه الموجة من التقلبات الجوية في إطار التغيرات الموسمية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام، والتي تتسم بعدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرارها في إصدار البيانات والتحذيرات اللازمة أولًا بأول، لضمان اطلاع المواطنين على مستجدات الطقس، وتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاثنين حالة الطقس اليوم حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

حسن الإسكندارني

نقيب المهن الموسيقية يعلن وفاة حسن الإسكندراني

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

آبل

آبل تستعد لسبتمبر مزدحم.. آيفون 18 برو وآيفون Fold في موعد واحد

iOS 26.4.1

تحديث iOS 26.4.1 يفعّل حماية «الهاتف المسروق» تلقائيًا ويحسّن استقرار الآيفون بهدوء

جوجل

جوجل بيكسل يفسد تجربة الإملاء الصوتي على أندرويد.. وهذا التطبيق يعيدها للحياة

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لمدير مركز شباب أبو حماد عقب التعدي عليه

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

ابنة نجيب محفوظ تكذب عمرو سعد

اللص والكلاب.. ابنة نجيب محفوظ تكذب عمرو سعد

شيرين عبدالوهاب

اللي جاي قد الغياب.. شيرين عبد الوهاب تعلن بداية مرحلة جديدة

محاولة اغتيال ترامب

كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد