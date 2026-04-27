تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرة إلى استمرار حالة من التقلبات الجوية التي تؤثر على عدد من محافظات الجمهورية، خاصة مناطق شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها في تمام الساعة الخامسة فجرًا، أن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت تمركز سحب منخفضة ومتوسطة ورعدية ممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتشمل محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، حيث تتعرض هذه المناطق لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا.

أمطار على كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد

وأضافت أن السحب الممطرة لا تقتصر على هذه المناطق فقط، بل تمتد أيضًا إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، في ظل أجواء غير مستقرة نسبيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الحالة الجوية مرشحة للتطور خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع تقدم الوقت، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة للنشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وفي سياق متصل، أشارت الأرصاد إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مناطق شمال البلاد، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال فترات الصباح الباكر، حيث تسود أجواء باردة إلى مائلة للبرودة، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار، مع القيادة بهدوء على الطرق تجنبًا للانزلاق، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة نسبيًا في الصباح.

كما دعت إلى متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس، في ظل التغيرات السريعة التي قد تطرأ على الحالة الجوية خلال اليوم، مؤكدة أن فرق الرصد تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات السحب والظواهر الجوية المختلفة.

وتأتي هذه الموجة من التقلبات الجوية في إطار التغيرات الموسمية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام، والتي تتسم بعدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرارها في إصدار البيانات والتحذيرات اللازمة أولًا بأول، لضمان اطلاع المواطنين على مستجدات الطقس، وتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.