حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، ثم يميل للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت الهيئة أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة يأتي بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح وظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح، ما يستدعي الحذر خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية

بحسب بيان هيئة الأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة

العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة

العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة جنوب الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

وتعكس هذه الأرقام استمرار الطقس المعتدل نسبيًا في شمال البلاد، مقابل أجواء أكثر حرارة في محافظات جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحية على الطرق والمحاور

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ما يتطلب من قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

أمطار متوسطة على السواحل وسيناء

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقارب 20%.

ويعني ذلك أن بعض المناطق قد تشهد أجواء غير مستقرة نسبيًا خلال ساعات اليوم، خصوصًا في المحافظات الساحلية وشمال البلاد.

نشاط ملحوظ للرياح واضطراب في الرؤية

وأوضحت الهيئة أن الرياح تنشط اليوم على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و45 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق المكشوفة، خاصة في الصعيد والطرق الصحراوية، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار.

القاهرة تسجل 26 درجة والعاصمة الإدارية 27

وفي القاهرة الكبرى، سجلت القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15، بينما جاءت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر عند 27 درجة للعظمى و14 للصغرى.

كما سجلت محافظة بنها 26 درجة للعظمى و15 للصغرى، في ظل أجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

وتشير هذه القراءات إلى طقس ربيعي معتدل في محافظات القاهرة الكبرى مع نشاط نسبي للرياح في بعض الفترات.

طقس لطيف على السواحل الشمالية

أما السواحل الشمالية فشهدت درجات حرارة معتدلة، حيث سجلت الإسكندرية 24 درجة للعظمى و15 للصغرى، بينما جاءت مطروح والعلمين عند 23 درجة للعظمى و14 للصغرى.

وفي بورسعيد ودمياط، سجلت الحرارة 24 درجة للعظمى، ما يعكس طقسًا لطيفًا على المدن الساحلية مع فرص لأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

ارتفاع الحرارة تدريجيًا في الصعيد

وفي محافظات الصعيد، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا، حيث سجلت الفيوم وبني سويف والمنيا 27 درجة للعظمى، بينما سجلت أسيوط 28 درجة، وسوهاج 29 درجة، وقنا والأقصر 30 درجة.

أما أسوان فسجلت 31 درجة للعظمى و17 للصغرى، لتبقى من أكثر المحافظات حرارة اليوم، مع نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض الفترات.

البحر الأحمر وجنوب سيناء يشهدان نشاطًا للرياح

وفي مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، تراوحت درجات الحرارة بين 27 و33 درجة، حيث سجلت الغردقة 27 درجة، ومرسى علم 33 درجة، وشرم الشيخ 28 درجة.

كما تشهد هذه المناطق نشاطًا واضحًا للرياح، ما قد يؤدي إلى اضطراب نسبي في الملاحة البحرية ببعض المناطق المكشوفة.

طقس ربيعي متقلب وتحذيرات من الشبورة والرياح

تشير توقعات الأرصاد إلى أن البلاد تشهد اليوم طقسًا ربيعيًا متقلبًا يجمع بين اعتدال الحرارة وفرص الأمطار ونشاط الرياح، مع تحذيرات واضحة من الشبورة الصباحية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار أو الرياح النشطة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وفي الأنشطة الخارجية.