حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تحذر من أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار تدريجيًا إلى مناطق من الوجه البحري مع تقدم الوقت، مشيرة إلى متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر.

ونصحت الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار.

وعلى جانب آخر حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خطورة الحالة الجوية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصر دخلت ما وصفه بـ"التلت المشاغب" من فصل الربيع، وهي المرحلة الأكثر اضطرابًا مناخيًا، والتي تتسم بتغيرات سريعة وحادة في درجات الحرارة تنعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي وحياة المواطنين.

وأوضح أن البلاد ودّعت رسميًا ما يُعرف بـ"الربيع الهادئ"، لتبدأ مرحلة من أخطر فترات الموسم المناخي، في ظل حالة من "الانقسام الجوي" غير المسبوق، حيث تتأثر مصر بكتلتين هوائيتين مختلفتين في الوقت نفسه، ما بين أجواء معتدلة في الشمال وموجات شديدة الحرارة في الجنوب.

وتشهد مناطق شمال البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وصل إلى نحو 8 درجات مئوية، لتسجل بعض المناطق حوالي 27 درجة، بينما تتعرض محافظات جنوب الصعيد، وعلى رأسها قنا والأقصر وأسوان، لموجة حر مبكرة اقتربت فيها الحرارة من 37 درجة مئوية، في مشهد يشبه أجواء شهر "بؤونة" المعروف بشدة الحرارة.

وأشار فهيم إلى أن هذا التباين الكبير بين شمال وجنوب الجمهورية، إضافة إلى التغيرات اليومية الحادة، يخلق ما وصفه بـ"التذبذب الحراري العنيف"، وهو من أخطر الظواهر المؤثرة على الزراعة، إذ يؤدي إلى اضطراب امتصاص النباتات للمياه والعناصر الغذائية، ويؤثر على التزهير والعقد، فضلًا عن زيادة نشاط الآفات والأمراض النباتية.