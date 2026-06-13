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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع أصوات انفجار قرب جزيرة قشم وسيريك في إيران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت ‏وكالة الأنباء الإيرانية مهر بسماع أصوات انفجار قرب جزيرة قشم وسيريك في إيران.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أشار  ، فجر الخميس، إلى سماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم الواقعة جنوب إيران، بالقرب من مضيق هرمز، في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجارات سُمعت في مناطق متفرقة من الجزيرة، دون أن تتضح على الفور طبيعة الحادث أو أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه. ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح ملابسات الانفجارات أو ما إذا كانت مرتبطة بعمليات عسكرية أو إجراءات دفاعية.


وتعد جزيرة قشم أكبر الجزر الإيرانية في الخليج العربي، وتتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والتجارة الدولية. ويمنح هذا الموقع أي تطورات أمنية تشهدها الجزيرة أهمية خاصة نظراً لتأثيرها المحتمل على أمن الملاحة في المنطقة.

ويأتي الإعلان عن سماع الانفجارات بعد ساعات من تقارير تحدثت عن تحركات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى أنباء عن تشغيل منظومات الدفاع الجوي في عدد من المناطق الإيرانية. كما شهدت مدن ومناطق أخرى داخل إيران خلال الساعات الماضية تقارير إعلامية عن سماع انفجارات ونشاط دفاعي، في ظل حالة من التأهب الأمني المتزايد.

ولم تتمكن وكالات الأنباء الدولية حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من أسباب الانفجارات أو طبيعة الأهداف التي قد تكون مرتبطة بها. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تعكس مستوى التوتر غير المسبوق في المنطقة، خاصة في ظل المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين القوى الإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن تصدر السلطات الإيرانية خلال الساعات المقبلة مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الانفجارات ونتائج التحقيقات الأولية بشأنها، وسط متابعة دولية حثيثة للتطورات المتسارعة في الخليج.
 

إيران جزيرة قشم إنفجارات قوية مضيق هرمز

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