القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا متمركزة وجاهزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القيادة المركزية الأمريكية، قالت إن قواتنا متمركزة وجاهزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، بأنه من السابق لأوانه رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقالت في برلين، خلال اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري : "نعتقد أن رفع العقوبات سابق لأوانه"، مضيفةً أن العقوبات فُرضت بسبب قمع إيران لشعبها.

وأضافت فون دير لاين: "علينا أولاً أن نرى تغييراً، تغييراً جوهرياً في إيران من أجل رفع العقوبات".



