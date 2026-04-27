سي إن إن: ترامب يعتزم لقاء كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث حالة الجمود في مفاوضات إيران

ذكرت شبكة سي إن إن، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث حالة الجمود في مفاوضات إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

تفاصيل "الشرط الجوهري" لرفع العقوبات الأوروبية عن إيران

فيما قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن تصريحات أورسولا فون دير لاين بشأن اشتراط "تغيير جوهري" لرفع العقوبات عن إيران تعكس تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الحالي، مؤكداً أن هذه الرسائل جاءت بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الاتحاد الأوروبي يربط تخفيف العقوبات بإحداث تغييرات تتعلق بملفات حقوق الإنسان والسياسات الداخلية، ما يشير إلى استمرار الضغوط الغربية على طهران، بالتوازي مع تحركات أوروبية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، خاصة في البحر المتوسط ومضيق هرمز لتأمين الملاحة.

وأضاف المنيري أن هذه المواقف تواجه انتقادات بسبب ما يوصف بازدواجية المعايير، في ظل استمرار الضغوط على إيران مقابل غياب خطوات مماثلة تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفتقر إلى مبادرة سياسية واضحة لحل أزمات المنطقة.