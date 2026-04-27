أحد رموز القوات المسلحة.. محمد أبوالعينين ينعى والد رئيس الوزراء

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والده اللواء أركان حرب كمال مدبولي، رحمه الله.

وأعرب أبو العينين، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، عن حزنه الشديد لرحيل الفقيد، واصفًا إياه بأنه رمز من رموز القوات المسلحة المصرية وأحد أبطال حرب السادس من أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى تاريخه العسكري الحافل الذي امتد لأكثر من 31 عامًا في خدمة الوطن.

واختتم أبو العينين بيانه بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا تضامنه الكامل مع رئيس الوزراء في هذا المصاب الأليم.