النائب محمد أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى تحرير سيناء

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

و كتب النائب محمد أبو العينين عبر حسابه بموقع فيسبوك :ذكري تحرير سيناء ستظل غالية علينا وعلامة مُضيئة في سجل المجد المصري، فقد خلَّدت ملحمة تاريخية في الشجاعة والعزيمة والإرادة والإصرار على عدم التفريط في أي جزء من من تراب وطننا العزيز.

و أضاف: كل التحية والإجلال لأبطالنا الشهداء ورجال قواتنا المسلحة البواسل ، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها .. وكل عام .