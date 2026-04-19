الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو العينين: قانون إعدا.م الأسرى الفلسطينيين جريمة تمس الضمير العالمي

النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

رفض النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يمثل تطورًا خطيرًا يمس القيم الإنسانية والضمير العالمي.

وخلال اجتماع هيئة مكتب برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، والذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، وصف أبو العينين القانون الصادر منذ نحو ثلاثة أسابيع بأنه “الأخطر” و”مصيبة حقيقية”.

وأكد أن الأسير الفلسطيني هو شخص يدافع عن أرضه وعرضه ويقاوم الاحتلال، مشددًا على أن إعدامه مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يتوافق مع أي منطق إنساني أو حضاري، واصفًا القرار بأنه “جرم حقيقي” يستوجب التصدي له دوليًا.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

ودعا أبو العينين إلى وقف هذا التشريع، مؤكدًا ضرورة مواجهته في مختلف المحافل الدولية باعتباره انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحرب في إيران انعكست سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة من حيث تأثيرها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا مهمًا في تهدئة الأوضاع الإقليمية.

السياسات الأمريكية والإسرائيلية

كما أكد رفضه للاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية، وفي الوقت نفسه رفضه للسياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران، مشددًا على ضرورة تغليب الحلول السياسية وتجنب التصعيد في المنطقة.

الأمريكية والإسرائيلية الأسير الفلسطيني الاحتلال إيران الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

