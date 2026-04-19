الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتهاك صارخ للقانون الدولي.. أحمد موسى: إدانة برلمانية بالإجماع لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاجتماع البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط شهد توافقًا كاملًا بين الأعضاء، حيث صدر قرار بالإجماع يدين ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

مبادئ القانون الدولي 

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن البرلمان اعتبر هذا القانون انتهاكًا واضحًا وصريحًا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على الأوضاع في المنطقة.

 المساس بالحقوق الأساسية 

وأشار إلى أن حالة الإجماع داخل البرلمان تعكس موقفًا حاسمًا في رفض مثل هذه التشريعات، مع التأكيد على ضرورة التصدي لأي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.


وشدد على أن هذا الموقف يأتي في إطار التزام مصر الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وفقًا للقانون الدولي.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن النائب محمد أبو العينين تناول في حديثه عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها دور مصر المحوري في دعم استقرار الدول المجاورة وجهودها المستمرة للتهدئة في المنطقة.


وأوضح موسى أن النائب محمد أبو العينين تطرق أيضًا إلى أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعًا تنمويًا يعكس رؤية الدولة المصرية نحو المستقبل.
 

وأشار إلى أن النائب كان قد حذر من خطورة ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وتداعياته قد تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

