أحمد موسى: “حكاية بطل” يوثق بطولات الشهداء بتكنولوجيا غير مسبوقة

عبر الإعلامي أحمد موسى عن تقديره لمكانة الشهداء، مؤكدًا أنهم يحظون بمنزلة عظيمة عند الله، وأن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان المصريين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مسلسل "حكاية بطل" يأتي لتوثيق بطولات شهداء القوات المسلحة برؤية حديثة ومختلفة، تسلط الضوء على قصصهم الإنسانية والوطنية بأسلوب متطور.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء عرض المسلسل اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث سيتم تقديم حلقة يوميًا تتناول قصة بطل جديد من أبطال القوات المسلحة، في محاولة لإحياء ذكراهم وتعريف الأجيال الجديدة بتضحياتهم.

ولفت إلى أن العمل يشهد استخدام تكنولوجيا تُعرض لأول مرة في مصر داخل هذا النوع من الإنتاج، ما يمنحه طابعًا مميزًا ويعزز من تأثيره البصري والدرامي.

واختتم موسى تصريحاته بتوجيه التحية للقوات المسلحة، مشيدًا بالجهد المبذول في هذا العمل، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مهمة لتوثيق بطولات الشهداء وترسيخ قيم التضحية والانتماء.