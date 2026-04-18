برئاسة أبو العينين .. أحمد موسى : عقد اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مصر رسالة إيجابية عن الوضع الأمني المتميز

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" توقيت انعقاد الاجتماعات في غاية الأهمية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك تقدير كبير من أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط للنائب محمد أبو العينين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" 43 دولة تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط "، مضيفا:" أبو العينين كان حريص على استضافة أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الجديدة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عقد اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مصر رسالة إيجابية عن الوضع الأمني المتميز في مصر ".



