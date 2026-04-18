حياة كريمة أيقونة.. أحمد موسى: على مسئوليتي أكتر برنامج مصري تناول مشروع تطوير القرى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل لصالح المواطن، مضيفا:" الرئيس السيسي استلم مصر وبها عدد كبير من المناطق العشوائية ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم القضاء على ملف العشوائيات في مصر ".



وأضاف أحمد موسى :" الرئيس السيسي عقد اجتماع اليوم مع وزيرة الإسكان لمتابعة موقف مشروعات وزارة الإسكان بالمحافظات وتطورات مشروعات المبادرات الرئاسية ".

وأكمل موسى :" المبادرة الرئاسية حياة كريمة يستفيد منها 60 مليون مواطن ويتم تطوير القرى على مستوى الجمهورية بواقع 4500 قرية ".

وتابع :" مشروع حياة كريمة غير حياة الأهالي في القرى للأفضل، وإحنا أكتر برنامج في مصر تناول مشروع حياة كريمة لتطوير القرى منذ اللحظة الأولى له ".

وأصاف :" كنت ببعت مراسلين لمختلف المحافظات لمتابعة سير العمل على تطوير القرى في شتى المجالات "، مضيفا:" حياة كريمة أيقونة والرئيس السيسي حريص على متابعة موقف تطوير القرى لتوفير خدمات افضل للمواطن ".

