قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. نصائح هامة للطلاب والأهالي

قدم عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مجموعة من النصائح قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بعد ساعات .

حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان إعلامي له منذ قليل ، على أنه لتجاوز هذه الفترة بنجاح وأمان، لابد من توفير الدعم النفسي من قبل أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب، قائلاً : احرصوا على خلق بيئة هادئة ومستقرة للمذاكرة داخل المنزل، والابتعاد تماماً عن بث القلق والتوتر في نفوس الأبناء ، و عززوا ثقة أبنائكم بأنفسهم وبما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، بدلاً من البحث عن طرق غير مشروعة للحصول على درجات وهمية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إلى ضرورة متابعة مصادر التعلم الرسمية، وأن يكون الاعتماد على المراجعات والمنصات التعليمية الرسمية المعتمدة من الوزارة.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 ، وجه رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بضرورة التركيز والمراجعة الواعية، مشددا على ضرورة أن يستثمر الطلاب وقتهم في مراجعة الدروس وحل نماذج الامتحانات السابقة ليعتادوا على نمط الأسئلة.

تنظيم الوقت والنوم الكافي

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، على ضرورة تنظيم الوقت والنوم الكافي، مؤكدًا ضرورة الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة ليلة الامتحان، فالإرهاق يقلل من القدرة على التركيز واستدعاء المعلومات.

لا تلتفت لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة

وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بقراءة الأسئلة بعناية عند دخول اللجنة، قائلا : ابدأ بقراءة ورقة الأسئلة بهدوء، ورتب إجاباتك، ولا تلتفت لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بيانه بالإعراب عن خالص تمنياته لجميع أبنائه الطلاب وبناته الطالبات بالنجاح والتوفيق والسداد، مؤكداً أن جهودهم المخلصة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشرق لهم ولوطنهم الغالي مصر.