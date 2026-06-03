قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة المدن العربية وتبادل الخبرات
الكويت: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات
سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها
إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم
قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. نصائح هامة للطلاب والأهالي
هل ترك سجود السهو ناسيًا يتطلّب إعادة الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب
6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين بجنوب لبنان
الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدّم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل
سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأعلى للآباء والمعلمين: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب
بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. نصائح هامة للطلاب والأهالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قدم  عبد الرؤوف علام  رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مجموعة من النصائح قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بعد ساعات .

حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في بيان إعلامي له منذ قليل ، على أنه لتجاوز هذه الفترة بنجاح وأمان، لابد من توفير الدعم النفسي من قبل أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب، قائلاً : احرصوا على خلق بيئة هادئة ومستقرة للمذاكرة داخل المنزل، والابتعاد تماماً عن بث القلق والتوتر في نفوس الأبناء ، و عززوا ثقة أبنائكم بأنفسهم وبما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، بدلاً من البحث عن طرق غير مشروعة للحصول على درجات وهمية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين،  إلى ضرورة متابعة مصادر التعلم الرسمية، وأن يكون الاعتماد  على المراجعات والمنصات التعليمية الرسمية المعتمدة من الوزارة.


مراجعة الدروس وحل نماذج الامتحانات السابقة

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 ، وجه رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بضرورة التركيز والمراجعة الواعية، مشددا على ضرورة أن يستثمر الطلاب وقتهم  في مراجعة الدروس وحل نماذج الامتحانات السابقة ليعتادوا على نمط الأسئلة.

تنظيم الوقت والنوم الكافي

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، على ضرورة تنظيم الوقت والنوم الكافي، مؤكدًا ضرورة الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة ليلة الامتحان، فالإرهاق يقلل من القدرة على التركيز واستدعاء المعلومات.

لا تلتفت لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة

وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بقراءة الأسئلة بعناية عند دخول اللجنة، قائلا : ابدأ بقراءة ورقة الأسئلة بهدوء، ورتب إجاباتك، ولا تلتفت لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بيانه بالإعراب عن خالص تمنياته لجميع أبنائه الطلاب وبناته الطالبات بالنجاح والتوفيق والسداد، مؤكداً أن جهودهم المخلصة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشرق لهم ولوطنهم الغالي مصر.

الشهادة الإعدادية 2026 المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الإعدادية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

ابراهيم عبد الجواد

الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي

اثناء تنفيذ الحملة

خلال تنفيذ حملة إزالة بناء مخالف..كسر ذراع رئيس وحدة محلية بالعياط في الجيزة

ترشيحاتنا

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم الأربعاء

أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأربعاء

صندوق استثمار صناعي

المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو

الدكتورة رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي

رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية

بالصور

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

عروسة البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض السمان؟ .. خبير تغذية يكشف

فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد