انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 غدًا بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات | شوف جدولك

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات غداً الخميس 4 يونيو 2026 بينما توجد محافظات أخرى تبدأ امتحاناتها السبت ، وذلك حسب الجدول المُعلن في كل محافظة .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني الخاصة بالمحافظات التي تبدأ غداً الخميس..
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة
الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية
السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء
الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية
الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء
الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري)
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة
الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط
السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية
الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة
الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :
- تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية
- توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
- تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش
- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
- منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
- حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.