أحمد موسى: الرئيس السيسي تحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة المصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حرب نفسية همجية تستهدف الدولة المصرية، هدفها هز الثقة بين الشعب والقيادة وتدمير كل ما تم إنجازه وبناؤه على مدار السنوات الماضية.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في 2011 البلد تم تدميرها ولم يكن هناك بلد تقريبًا وكل حاجة متفككة ومظاهرات في كل حتة وتآمر عليك من كل مكان ووقوع 30 ولا 40 حادث إرهابي في اليوم.



وأردف: بفضل ربنا وتماسك جيشنا العظيم تم إنقاذ البلد ووقوفها على رجليها وعدت فترة 2011، وفترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي رأينا ضرب أجهزة الدولة واستهداف الناس وتدمير بنية تحتية وإحداث الوقيعة.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتم بناء طوبة في سنة حكم الإخوان الإرهابيين، وبعد مرور هذا العام جاءت ثورة 30 يونيو ثم بيان القائد والزعيم والبطل في 3 يوليو لأهله وناسه وعدم سماحه لأحد بتهديد المصريين.



واستطرد أن الرئيس السيسي تحمل المسئولية وقيادة البلد في هذا الظرف التاريخي، وكل قطعة في البلد متفككة والسكك الحديدية يتم سرقتها، ومفيش كهرباء ولا غاز ولا أي حاجة في البلد حتى كادت أن تفلس.



واختتم أن الرئيس السيسي لما تولى المسئولية قرر يعمل دولة غصب عن عين أي حد عشان المصريين حتى لو هاخد قروض عشان أعمل إجراءات ومنشآت وبنية تحتية غير مسبوقة.