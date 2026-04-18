لم يتوقف دقيقة.. أحمد موسى: "برنامجي مستمر منذ 13 سنة ومفيش على راسنا بطحة"

أكد الإعلامي احمد موسى، أن برنامج على مسئوليتي مستمر على الهواء لمدة 13 عام بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يتوقف دقيقة واحدة .

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا مش بنخاف إلا من الله سبحانه وتعالى ومفيش على راسنا بطحة ومعندناش غير مصر "، ووجه رسالة للمصريين قائلا :" خلوا بالكوا من بلدكوا ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بلدنا مستهدفة بحرب من الشائعات وفيه ناس بتطلع تتكلم كلام سم ضد البلد ومؤسساتها ".

وتابع أحمد موسى :" في أيام حكم الاخوان مفيش طوبة اتبنت في مصر وبعد حكم الاخوان قامت ثورتنا العظيمة ٣٠ يونيو ثم بيان البطل عبد الفتاح السيسي والانحياز للشعب المصري لتبدأ مرحلة البناء.

