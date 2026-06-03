مريم أمين تنعى الفنانة سهام جلال

نعت الاعلامية مريم أمين الفنانة الراحله سهام جلال التي رحلت عن عالمنا بعد أزمة صحية مفاجئة.

وكتبت مريم أمين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"اللّٰه يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويعزي قلب كل عيلتها ".

وكانت سهام جلال قد فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، حيث نقلت إلى العناية المركزة وخضعت لعملية جراحية، قبل أن ترحل متأثرة بمضاعفات أزمتها الصحية.

وشهد خبر الوفاة حالة من الحزن داخل الوسط الفنى، فيما حرص عدد من الفنانين على نعى الراحلة واستعادة ذكرياتهم معها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.