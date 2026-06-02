المذيعة مريم أمين تتعرض لحادث سير بعد عرض أولى حلقات برنامج من ماسبيرو

تعرضت الإعلامية مريم أمين، لحادث سير، وذلك بعد عرض أولى حلقات برنامج “من ماسبيرو” الذي يتم عرضه على التليفزيون المصري.

وقالت أمين عبر حسابها بـ فيس بوك: نبذة عن العين اللي تفلق فعلًا الحجر، إمبارح كانت أول حلقة ليا في برنامج من ماسبيرو، وأنا في الطريق دخلت حطيت بنزين، طلعت من البنزينة وماشية عادي جدًا".

وأضافت :"كان فيه مطب من المطبات الفخ كده!!.. قوم حصل إيه! الكوتشتين اليمين قدام وورا اتقطعوا والعربية في لحظة راحت مايلة يمين كأني هقع في ترعة مثلًا".



وتابعت مريم أمين: شكرًا أصحاب المدورة المقورة.. بس في الآخر ربنا موجود وهو الحافظ.

ودخلت الإعلامية مريم أمين، في حالة بكاء بالدموع على الهواء، وذلك خلال ظهورها بالحلقة الأولى ببرنامج “من ماسبيرو” المذاعة على القناة الأولى.

وأكدت مريم أمين، أنها لم تعلم ان تقديمها في أول حلقة سيكون من قبل الإعلامية الكبيرة سناء منصور، معلقة : "سعيدة ومتشرفة وآسفة على البكاء ومهما حكيت فأنا مشاعري مختلطة بين الرجوع إلى ماسبيرو وبين أستاذتي التي بدأت معها وتحت يدها، والتي اختارتني وكانت دائمًا تتابع معي وأن الإعلامية سناء منصور اكتشفت الكثير من النجوم الكبار".