سناء منصور: أجمل سنوات عمري المهنية بدأت من ماسبيرو.. وهناك تعلمت على أيدي عمالقة الإعلام

قالت الإعلامية سناء منصور إن أجمل وأهم سنوات مشوارها الإعلامي كانت داخل مبنى ماسبيرو، الذي وصفته بأنه قلعة الإعلام المصري والعربي، وصاحب الفضل الأكبر في تشكيل شخصيتها المهنية وصقل موهبتها.



البرنامج الأوروبي بالإذاعة

وأكدت الإعلامية سناء منصور خلال ظهورها ببرنامج من ماسبيرو إنها تشعر بسعادة وفخر كبيرين كلما عادت إلى ماسبيرو، المكان الذي دخلته للمرة الأولى عام 1982 وهي طالبة جامعية تحمل حلمًا كبيرًا بالعمل في الإعلام، مشيرة إلى أن رحلتها المهنية بدأت من البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية، في وقت كانت فيه الإذاعة تحظى بمتابعة واسعة من مختلف فئات المجتمع.

تاريخ الإعلام المصري والعربي

وأضافت أنها عاشت سنوات استثنائية داخل هذا الصرح العريق، وتتلمذت على أيدي قامات إعلامية كبيرة صنعت تاريخ الإعلام المصري والعربي، مؤكدة أن تلك الأسماء كانت مصدر إلهام وتعلم مستمر لها طوال سنوات عملها.

ذكريات بداياتها الأولى

واستعادت سناء منصور ذكريات بداياتها الأولى، عندما دخلت من الباب الرابع لماسبيرو وهي شابة صغيرة تسعى لتحقيق حلمها، معتمدة على ثقافتها وموهبتها وشغفها بالمهنة، حتى تمكنت من إثبات نفسها تدريجيًا وسط كوكبة من كبار الإعلاميين.

القنوات العربية والعالمية

وأشارت إلى أن رحلتها المهنية امتدت لاحقًا إلى عدد من القنوات العربية والعالمية، لكنها ظلت مرتبطة وجدانيًا بماسبيرو الذي اعتبرته بيتها الأول، قبل أن تعود إليه مجددًا لتشارك في برنامج «من ماسبيرو»، مؤكدة أن هذا المبنى سيظل دائمًا رمزًا للبدايات والنجاحات والذكريات التي لا تُنسى.

مدرسة إعلامية متكاملة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ماسبيرو لم يكن مجرد مقر عمل، بل مدرسة إعلامية متكاملة خرجت أجيالًا من المبدعين، وأن كل ركن فيه يحمل ذكرى خاصة صنعت جزءًا مهمًا من تاريخها المهني والإنساني.