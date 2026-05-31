محمود سعد يشارك في افتتاح «من ماسبيرو»: البوصلة اللي تعلمنا منها

شارك الإعلامي محمود سعد في افتتاح أولى حلقات برنامج التوك شو الجديد «من ماسبيرو»، الذي انطلق مساء اليوم الأحد على شاشة القناة الأولى المصرية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الإعلاميين الموافق 31 مايو.

وخلال ظهوره في الحلقة الافتتاحية، أعرب محمود سعد عن سعادته بالعودة إلى شاشة التلفزيون المصري، مؤكدًا المكانة الخاصة التي يحتفظ بها في وجدان أجيال من الإعلاميين والجمهور.

ماسبيرو البوصلة لكل البرامج

وقال سعد: «أهلا وسهلا بالجمهور المصري الحبيب، بقالي كتير مش مع حضراتكم ويسعدني أكون ضمن المجموعة اللي هتحتفل بالبرنامج الجديد، واحنا من زمان سنة 1960، والتلفزيون المصري علمنا حاجات كتير في كل المجالات واتعلمنا منه كل شئ وكان هو ماسبيرو هو البوصلة لكل البرامج خاصة الثقافية والتعليمية والفنية ماسبيرو علمنا حاجات كتير ، والتلفزيون المصري تاريخ من القلب ويشرفني أكون مودود في الاحتفالية وتقديم البرنامج والشعار من الناس الي الناس وده اجمل شعار».

تشكيل الوعي والثقافة لدى المصريين

وتابع : «التلفزيون المصري هو الذي علمنا الكثير، وكان بمثابة البوصلة التي استرشدنا بها في مختلف البرامج والتجارب الإعلامية»، مشيرًا إلى الدور التاريخي الذي لعبه في تشكيل الوعي والثقافة لدى المصريين على مدار عقود.

وأضاف: «سعيد بوجودي مع جمهور التلفزيون المصري الليلة بعد فترة غياب طويلة، فله مكانة خاصة في قلوبنا، ونحن من الجيل الذي نشأ وتربى على شاشته وبرامجه».

وكان برنامج «من ماسبيرو» قد انطلق في العاشرة مساء الأحد عبر شاشة القناة الأولى، في إطار احتفالات الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الإعلاميين، ليقدم محتوى حواريًا يواكب قضايا المجتمع ويستلهم تاريخ وإرث ماسبيرو العريق.