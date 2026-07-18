بعد ساعات من التعاملات المسائية .. تفاصيل سعر الذهب الآن

استقر سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

ولم يتحرك سعر الذهب مساء اليوم علي مختلف المشغولات الذهبية بعد انخفاض طفيف لم يجاوز 10 جنيهات قبل ساعات من اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 5810 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4018 دولار للشراء و4016 دولار