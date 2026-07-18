بعد تأميم بريتيش ستيل.. الصين تحث بريطانيا على حماية حقوق المستثمرين

دعت الصين، الحكومة البريطانية، إلى احترام مبادئ السوق وروح العقود، والعمل على التوصل إلى حلول بشأن التعويضات وغيرها من القضايا بما يرضي الجانبين؛ وذلك عقب إعلان لندن تأميم شركة "بريتيش ستيل" بموجب قانون تأميم صناعة الصلب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن كيفية تعامل بريطانيا مع هذه القضية ستؤثر بصورة مباشرة على نظرة المستثمرين الصينيين إلى بيئة الاستثمار في المملكة المتحدة ومصداقية حكومتها.

وأضاف المتحدث الصيني أن بكين ولندن ترتبطان باتفاقية لحماية الاستثمارات، وأن الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين يجب أن تحظى بالحماية الكاملة وفقا للقانون.

وتابع المتحدث أن الصين تدعم الشركات في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة بالوسائل القانونية، مؤكدا أن بكين تتابع تطورات القضية عن كثب، وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها.