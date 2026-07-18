خالد الغندور يتوقع فوز فرنسا على إنجلترا قبل المواجهة المرتقبة

توقع الإعلامي خالد الغندور فوز المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: “توقعاتي فوز المنتخب الفرنسي على إنجلترا.. والله أعلم.”

منتخب فرنسا

وأثار توقع الغندور تفاعلًا بين الجماهير قبل المواجهة المرتقبة، خاصة أن المنتخبين يعدان من أبرز المرشحين للمنافسة، ويضمان عددًا كبيرًا من النجوم القادرين على حسم اللقاء في أي لحظة.

ويلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم باعتبارها واحدة من أقوى مواجهات البطولة.