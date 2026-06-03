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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم أمين تكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له

مريم امين
مريم امين
يمنى عبد الظاهر

أعلنت الإعلامية مريم أمين ، تعرضها لحادث سير محدود عقب انتهاء تقديم أولى حلقات برنامج «من ماسبيرو»، مؤكدة أن العناية الإلهية أنقذتها من التعرض لأي أذى.


 وقالت مريم أمين، عبر حسابها على «فيس بوك» تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت في طريق العودة بعد انتهاء الحلقة، وتوقفت لإعادة تزويد سيارتها بالوقود، قبل أن تواجه موقفًا مفاجئًا بسبب أحد المطبات بالطريق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن تلف الإطارين الأمامي والخلفي بالجانب الأيمن من السيارة، ما تسبب في انحرافها بشكل مفاجئ نحو اليمين، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى فقدانها السيطرة على المركبة. 

وأكدت أن الموقف انتهى بسلام دون وقوع أي إصابات، معربة عن امتنانها لله على نجاتها، ومشددة على أن لطف الله كان السبب في تجاوز الحادث بسلام

تعرضت الإعلامية مريم أمين، لحادث سير، وذلك بعد عرض أولى حلقات برنامج “من ماسبيرو” الذي يتم عرضه على التليفزيون المصري.

وقالت أمين عبر حسابها بـ فيس بوك: نبذة عن العين اللي تفلق فعلًا الحجر، إمبارح كانت أول حلقة ليا في برنامج من ماسبيرو، وأنا في الطريق دخلت حطيت بنزين، طلعت من البنزينة وماشية عادي جدًا".

وأضافت :"كان فيه مطب من المطبات الفخ كده!!.. قوم حصل إيه! الكوتشتين اليمين قدام وورا اتقطعوا والعربية في لحظة راحت مايلة يمين كأني هقع في ترعة مثلًا".

وتابعت مريم أمين: شكرًا أصحاب المدورة المقورة.. بس في الآخر ربنا موجود وهو الحافظ.

ودخلت الإعلامية مريم أمين، في حالة بكاء بالدموع على الهواء، وذلك خلال ظهورها بالحلقة الأولى ببرنامج “من ماسبيرو” المذاعة على القناة الأولى.

وأكدت مريم أمين، أنها لم تعلم ان تقديمها في أول حلقة سيكون من قبل الإعلامية الكبيرة  سناء منصور، معلقة : "سعيدة ومتشرفة وآسفة على البكاء ومهما حكيت فأنا مشاعري مختلطة بين الرجوع إلى ماسبيرو وبين أستاذتي التي بدأت معها وتحت يدها، والتي اختارتني وكانت دائمًا تتابع معي وأن الإعلامية سناء منصور اكتشفت الكثير من النجوم الكبار".

الاعلاميه مريم امين الإعلامية الكبيرة سناء منصور ماسبيرو التليفزيون المصري

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