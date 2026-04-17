أحمد موسى يعلق على وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

علق الإعلامي أحمد موسى، وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ودخوله حيز التنفيذ.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "‏احتفالات وإطلاق رصاص مع بدء وقف النار بين لبنان وإسرائيل ‏مبروووووك للشعب اللبناني الحبيب ‏نسأل الله السلامة لكل بلادنا وشعوبنا العربية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أكثر من 380 هدفاً تابعاً لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف منصات إطلاق صواريخ ومقرات ومقاتلين تابعين للجماعة المدعومة من إيران، وذلك لدعم القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حالة تأهب قصوى مع دخول اتفاق اشتباك بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام.

دخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من مساء الخميس.

دوت صفارات الإنذار قبل دقائق في البلدات الشمالية، حيث نفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ قبل دقائق من الموعد النهائي، وأطلق وابلًا من خمسة صواريخ على منطقة الجليل.