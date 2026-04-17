عماد الدين حسين: وقف إطلاق النار في لبنان «مكسب إنساني» رغم اختلال موازين القوى

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يمثل مكسبًا مباشرًا للشعب اللبناني، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وعجز الأطراف المحلية عن ردعه، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي يفرض موازنة صعبة بين الحقوق والطموحات من جهة والقدرات الفعلية على الأرض من جهة أخرى.

أوضح حسين، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن لبنان يواجه أزمة إنسانية حادة مع وجود أكثر من مليون نازح يعيشون في ظروف صعبة داخل المدارس والملاجئ، في مشهد يقترب مما حدث في غزة، مضيفا أن الدولة اللبنانية والجيش غير قادرين على التصدي للهجمات الإسرائيلية بينما تعرض حزب الله لضربات عميقة أضعفت قدراته ما يجعل إمكانية الردع محدودة للغاية.

وأشار إلى أن اتفاق نوفمبر 2024 لم ينجح في كبح جماح إسرائيل، التي تواصل تنفيذ ضربات استباقية تحت ذريعة «التهديدات الوشيكة»، قائلاً إن «المصيبة تأتي من فكرة الشعور بالخطر دون وجود هجوم فعلي»، كما لفت إلى أن ما يحدث في القرى اللبنانية خاصة على الخطوط الحدودية، يشير إلى سياسة مسح كامل مشابهة لما جرى في مناطق أخرى.

وشدد «حسين» على أن وقف إطلاق النار، رغم كل عيوبه، يظل خيارًا ضروريًا لوقف المجازر والتهجير، معتبرًا أن أي عربي سوي كان يرى أن وقف النار في غزة مكسب لأنه يوقف القتل، وهو ما ينطبق اليوم على لبنان، كما أضاف أن هذا التوقف قد يمهد لاحقًا لاتفاق أوسع، خاصة في ظل ترقب تفاهمات إقليمية محتملة.