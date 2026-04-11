قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية يفتح النار على إسرائيل بسبب انتهاكاتها البشعة لحقوق الفلسطينيين
البابا تواضروس يبعث برسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة ترجمت لـ 22 لغة
على عمق 10 كيلومترات.. زلزال بقوة 4.58 درجة يهز جنوب إيران
اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة
وزير المالية: رفع مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة إلى 30% والتعليم 20%
وزير المالية: نستهدف خفض الدين لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
تأخر إعلان جدول امتحانات الثانوية 2026 يثير الجدل.. وأمهات مصر: الطلاب متوترين
قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بـ عيد القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ما المنتظر من مفاوضات واشنطن وطهران في باكستان؟.. عماد الدين حسين يجيب

هاجر ابراهيم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في المرحلة الحالية، في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية، وتعدد الأطراف المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح "حسين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية راضي، أن وصف هذه المفاوضات بالصعبة والمعقدة ليس مبالغة، بل يعكس واقعًا حقيقيًا قائمًا على تضارب الأجندات السياسية والأمنية، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاستراتيجية.

وأضاف أن هذه الحالة من التباين تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سريع أو حاسم، خاصة مع وجود قضايا عالقة تتعلق بالأمن الإقليمي، والملف النووي، والنفوذ في مناطق الصراع.

ونوه بأن كل طرف من أطراف التفاوض سيحرص على طرح سقف مرتفع من المطالب، ليس فقط لتحقيق مكاسب فعلية على طاولة الحوار، ولكن أيضًا لتوجيه رسائل داخلية إلى الرأي العام، تعكس تمسكه بحقوقه ومصالحه.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب التفاوضي يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء وتيرة المحادثات، حيث يحتاج كل طرف إلى مساحة للمناورة والتراجع التدريجي دون الظهور بمظهر المتنازل.

كما لفت إلى أن المفاوضات لا تدار فقط بين وفود رسمية، بل تتداخل فيها حسابات سياسية داخلية وضغوط إعلامية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الوصول إلى حلول وسط أكثر صعوبة.

وأكد أن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار هذه المفاوضات، موضحًا أنه يميل إلى تحقيق إنجازات سريعة واتفاقات يمكن تسويقها سياسيًا في وقت قصير.

وبيّن أن هذه النزعة نحو السرعة قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى محاولة تسريع وتيرة التفاوض، حتى وإن كان ذلك على حساب بعض التفاصيل الدقيقة أو الترتيبات طويلة المدى.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس أسلوبًا براغماتيًا يركز على النتائج المباشرة، لكنه قد يصطدم بواقع التفاوض المعقد الذي يتطلب صبرًا وتدرجًا.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب الأمريكي يتعارض بشكل واضح مع النهج التفاوضي لدى الجانب الإيراني، الذي يعتمد على الصبر وطول النفس، وقدرته على إدارة مفاوضات تمتد لفترات طويلة دون استعجال النتائج.

ولفت إلى أن هذا التباين في الأساليب قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات، خاصة في ظل تأثير أطراف أخرى، من بينها القيادة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تسعى بدورها إلى توجيه مسار الأحداث بما يخدم مصالحها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مشهد التفاوض.

الولايات المتحدة إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وفدا إيران وأمريكا سيجتمعان مع رئيس وزراء باكستان قبل بدء المحادثات

أرشيفية

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس في شم النسيم 2026

صورة أرشيفية

منسق «مكتبات مصر العامة»: استقبلنا أكثر من 500 ألف زائر خلال 9 أشهر

بالصور

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد