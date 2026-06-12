مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بمدينة ميدلاند الأمريكية.. ومقتل المشتبه به

أعلنت السلطات في مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية، مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في حادث إطلاق نار وقع اليوم /الجمعة/، فيما لقي المشتبه به مصرعه بعد مواجهة مع قوات الشرطة.

وقالت عمدة المدينة لوري بلونج إن عدد الضحايا بلغ 11 شخصا، بينهم قتيل واحد على الأقل، بينما نقل تسعة مصابين إلى المستشفى، حيث خضع أربعة منهم لعمليات جراحية عاجلة، فيما استقرت حالة خمسة آخرين، وغادر ثلاثة منهم المستشفى لاحقا بعد تلقي العلاج.

وأوضحت السلطات أن الحادث مرتبط بمحاولة سابقة لإيقاف سيارة خلال مخالفة مرورية يوم الأربعاء، إذ أطلق السائق النار على عناصر الشرطة وفرّ من المكان، وظل متواريا عن الأنظار حتى اليوم.