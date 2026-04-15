عماد الدين حسين : ترامب الخاسر الأكبر في الصراع مع إيران

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن الحصار البحري لن يكون كافيًا لإنهاء القدرة الإيرانية أو كسر إرادتها، مشيرًا إلى أن أحد أبرز الإشكاليات في إدارة دونالد ترامب للأزمة يتمثل في اعتماده على نهج يقوم على تحقيق نصر سريع، على غرار "أفلام الغرب الأمريكي"، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الصراع الحالي.

وأوضح خلال لقاء مع هدير أبوزيد في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك اختلافًا جوهريًا بين أسلوب التفاوض الأمريكي والإيراني، حيث تميل واشنطن إلى الصفقات السريعة والحلول الفورية، بينما تعتمد طهران على ما وصفه بـ"عقلية السجاد الإيراني"، أي التدرج والصبر الطويل في التفاوض، بما يشبه عملية نسج السجاد التي تستغرق سنوات.

وأضاف أن هذا التباين في العقليتين أدى إلى اصطدام الإدارة الأمريكية بواقع أكثر تعقيدًا، خاصة مع امتلاك إيران أوراق ضغط مؤثرة، مثل القدرات الصاروخية والمسيّرات، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المرتبط بمضيق هرمز، وهو ما يجعل أي تصعيد، مثل الحصار البحري، محفوفًا بالمخاطر.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة يخدم قوى دولية أخرى، وعلى رأسها الصين وروسيا، حيث إن أي تعثر أو خسارة أمريكية، حتى وإن كانت تكتيكية، يُعد مكسبًا استراتيجيًا لهما، في ظل التنافس الدولي على النفوذ.

كما أوضح أن المواطن الأمريكي يتحمل جزءًا من هذه الأعباء عبر ارتفاع أسعار الوقود، ما قد ينعكس سياسيًا على الإدارة الأمريكية، رغم تحقيق بعض المكاسب للشركات.