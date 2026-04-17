خلف ستار الهدوء.. ماذا تخفي هدنة الـ10 أيام بين لبنان وإسرائيل؟

كشف المحلل السياسي اللبناني رامي نعيم تفاصيل وكواليس الهدنة المعلنة لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة.

وأضاف رامي نعيم، خلال مداخلة عبر «زووم» مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدنة شهدت في بدايتها بعض الخروقات المحدودة مع الساعات الأولى لإعلانها، إلا أنها سرعان ما استقرت مع صباح اليوم التالي، مؤكدًا أن الأوضاع الميدانية هدأت نسبيًا وبدأ النازحون في العودة إلى مناطقهم، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأوضح أن نجاح الهدنة واستمرارها يرتبط بعوامل عدة، أبرزها مدى استعداد حزب الله لتسليم سلاحه، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي تم التوغل فيها جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير نحو تحقيق توازن بين هذين المسارين، بما قد يفتح الباب أمام اتفاق أوسع بين الطرفين.

وأشار إلى أن لبنان عانى كثيرًا من الصراعات الإقليمية على أرضه، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يدفع ثمن صراع قوى إقليمية، لافتًا إلى أن أي اتفاق سلام حقيقي يجب أن يتضمن ضمانات لأمن لبنان وسيادته، إلى جانب أمن إسرائيل، مع إعادة ترسيم الحدود وتسوية الملفات العالقة.

وتطرق إلى التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن الإبقاء على منطقة أمنية داخل الجنوب اللبناني، معتبرًا أن هذا الطرح مرفوض، مؤكدًا أن الانسحاب الكامل شرط أساسي لأي تسوية، في مقابل تقديم تنازلات من مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق متوازن.

وأكد أن الهدنة تواجه تحديات عدة، من بينها احتمالات التصعيد سواء من جانب إسرائيل أو من جانب حزب الله، بالإضافة إلى التأثيرات الإقليمية، خاصة في ظل ارتباط بعض القرارات بحسابات دولية وإقليمية معقدة، موضحًا أن استمرار الهدنة مرهون بمدى التزام الأطراف بالخطوط الحمراء التي تفرضها القوى الكبرى.



