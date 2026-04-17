قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خلف ستار الهدوء.. ماذا تخفي هدنة الـ10 أيام بين لبنان وإسرائيل؟

لبنان
لبنان
البهى عمرو

كشف المحلل السياسي اللبناني رامي نعيم تفاصيل وكواليس الهدنة المعلنة لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة.

وأضاف رامي نعيم، خلال مداخلة عبر  «زووم» مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدنة شهدت في بدايتها بعض الخروقات المحدودة مع الساعات الأولى لإعلانها، إلا أنها سرعان ما استقرت مع صباح اليوم التالي، مؤكدًا أن الأوضاع الميدانية هدأت نسبيًا وبدأ النازحون في العودة إلى مناطقهم، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأوضح أن نجاح الهدنة واستمرارها يرتبط بعوامل عدة، أبرزها مدى استعداد حزب الله لتسليم سلاحه، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي تم التوغل فيها جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير نحو تحقيق توازن بين هذين المسارين، بما قد يفتح الباب أمام اتفاق أوسع بين الطرفين.

وأشار إلى أن لبنان عانى كثيرًا من الصراعات الإقليمية على أرضه، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يدفع ثمن صراع قوى إقليمية، لافتًا إلى أن أي اتفاق سلام حقيقي يجب أن يتضمن ضمانات لأمن لبنان وسيادته، إلى جانب أمن إسرائيل، مع إعادة ترسيم الحدود وتسوية الملفات العالقة.

وتطرق إلى التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن الإبقاء على منطقة أمنية داخل الجنوب اللبناني، معتبرًا أن هذا الطرح مرفوض، مؤكدًا أن الانسحاب الكامل شرط أساسي لأي تسوية، في مقابل تقديم تنازلات من مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق متوازن.

وأكد أن الهدنة تواجه تحديات عدة، من بينها احتمالات التصعيد سواء من جانب إسرائيل أو من جانب حزب الله، بالإضافة إلى التأثيرات الإقليمية، خاصة في ظل ارتباط بعض القرارات بحسابات دولية وإقليمية معقدة، موضحًا أن استمرار الهدنة مرهون بمدى التزام الأطراف بالخطوط الحمراء التي تفرضها القوى الكبرى.

 
 

لبنان لبنان وإسرائيل صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

