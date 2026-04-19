رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

دعا أدمن صفحة الفنان هاني شاكر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» له بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكتب قائلًا: «اللهم يا شافي يا معافي، اشفِ هاني شاكر شفاءً لا يغادر سقمًا، وأذهب عنه كل ألم، وبدّل مرضه صحةً وعافية، واحفظه بعينك التي لا تنام».

في سياق متصل، كانت الفنانة نادية مصطفى قد كشفت تفاصيل سابقة عن حالته، موضحة أن ما تردد بشأن تعرضه لتوقف في عضلة القلب غير صحيح، مؤكدة أن دخوله المستشفى جاء نتيجة نزيف حاد مرتبط بمشكلة مزمنة في القولون، أدت إلى مضاعفات استدعت التدخل الطبي ودخوله العناية المركزة.

هاني شاكر ومسيرة فنية كبيرة

يُعد الفنان هانى شاكر أحد أبرز نجوم الطرب في الوطن العربي، ويمتلك رصيدًا فنيًا ضخمًا جعله من أهم الأصوات التي ارتبطت بأجيال مختلفة.

كما اشتهر الفنان الكبير بمواقفه الراقية واحترامه داخل الوسط الفني، ما جعله يحظى بمحبة كبيرة من زملائه والجمهور على حد سواء.