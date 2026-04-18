قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني
أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة الحالة الصحية لـ هاني شاكر .. تفاصيل جديدة تكشفها نادية مصطفى

تقى الجيزاوي

‎حرصت الفنانة نادية مصطفى على توضيح حقيقة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد تداول معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية، كاشفة تفاصيل ما تعرض له خلال أزمته الصحية الأخيرة. 

وكتبت ناية مصطفى عبر حسابها على فيسبوك ، قائلة: “خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الدقيقة حول الحالة الصحية للفنان الكبير وأخى الغالى / هاني شاكر لذا وجب توضيح الحقيقة كاملة وهى على لسان أختى الغالية وزوجته الحبيبة السيدة نهلة توفيق”. 

واستكملت: أولاً: ما تردد عن تعرضه لنزيف وتوقف القلب لمدة 7 إلى 8 دقائق  ( أثناء العملية ) غير صحيح .


‎الحقيقة أنه دخل المستشفى أصلاً نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون وتعرض لها من قبل حيث يعاني من وجود “جيوب” (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

واضافت ، “بالفعل تعرض لنزيف شديد وتم نقل كميات من الدم له إلا أن النزيف لم يتوقف فتم التدخل عن طريق ( الأشعة التداخلية )  ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتاً طوال الليل .. لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى وتوقف القلب لمدة ٦ دقايق وتمت اعادة انعاشه  بسرعة خلال ٣ دورات فى نفس المرة كل مره دقيقتين و على إثر ذلك قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي مشكوراً والذى أجرى العملية الجراحية فى ظروف شديدة الصعوبة والخطورة وقام بمعجزة حقيقية وكذلك الفريق الطبى المتابع للحالة والذين رأوا  ضرورة التدخل الجراحي لإيقاف النزيف بشكل نهائي”.

 ‎وعن تفاصيل عملته الجراحية ،قالت نادية مصطفى: "ثانياً: أُجريت العملية الجراحية بنجاح  وتم نقله إلى العناية المركزة حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم.


‎وبعد الإفاقة كان في وعيه الكامل وتعرف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف  والفريق المعالج له ‎وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة لكن نظراً لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي ٢٠  يوم ) حدث ضعف عام في عضلات الجسم من هنا جاء  التفكير وقرار السفر للخارج إلى مستشفى متخصصة في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية". 

‎ ثالثاً: ما أُشيع أنه سافر فقط لاستكمال العلاج غير دقيق فالسفر كان بالأساس من أجل التأهيل الطبي المتكامل.


‎بدأت المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

‎واختتمت نادية مصطفى ، قائلة: "بالفعل شهد تحسناً ملحوظاً خلال أيام قليلة وخرج من العناية المركزة   إلا أنه للأسف تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي حالته حالياً دقيقة ويخضع لملاحظة طبية دقيقة لكن الأمل في الله كبير، فهو القادر على تبديل الأحوال في لحظة نسأل الله له الشفاء العاجل وأن يعود إلى أسرته ومحبيه سالماً معافى.
‎نرجو من الجميع الدعاء له". 

