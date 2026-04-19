صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

تعرض مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي بيراميدز لإصابة بخلع في الترقوة خلال المباراة الودية التي جمعت بيراميدز ونادي حلوان العام استعدادا لمباراة الزمالك واستئناف مواجهات الدوري ونهائي كأس مصر.

وكتب «الإعلامي امير هشام» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قبل مباراة بيراميدز والزمالك إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة واللاعب يستعد لعملية جراحية غدًا ».

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.