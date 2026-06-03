بدء التجارب التشغيلية لمحطة صرف صحي المقطم الجديدة تمهيدًا لدخولها الخدمة

تفقد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، محطة صرف صحي المقطم الجديدة، لمتابعة أعمال التجارب التشغيلية النهائية تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الشركة أن المحطة تُعد إحدى المحطات الرئيسية التابعة للشركة، مشيرًا إلى أن التوسعات التي شهدتها تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن التوسعات الجديدة أسهمت في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 120 ألف متر مكعب يوميًا، بما يدعم استيعاب الزيادة السكانية وتحسين كفاءة التشغيل، فضلًا عن المساهمة في حل مشكلات الصرف الصحي بحي المقطم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس عادل حسن على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التشغيل التجريبي، ورصد أي ملاحظات فنية والتعامل معها فورًا، لضمان دخول المحطة الخدمة بكامل طاقتها وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة.