عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

سجل أوسط أعيرة الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026؛ على مستوي محلات الصاغة بدون أي تغيير.

آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب

سعر الذهب اليوم

مع اغلاق مضيق هرمز أمس ؛ شهدت أسعار الذهب تذبذبًا داخل السوقين المحلي والعالمي؛ إلا أنه في الوقت الحالي يواجه ترقبًا حذرًا من جانب المتابعين.

تحرك الذهب أمس

وفقد سعر الذهب 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية أمس داخل محلات الصاغة

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب للتذبذب خلال تعاملات مساء اليوم حيث استهل تداولاته المسائية على انخفاض بقيمة 45 جنيها ثم ارتفع 15 جنيها ليهوي 10 جنيهات قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 7035 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8040 جنيها للشراء و 7982 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7370 جنيها للشراء و 7317 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7035 جنيهًا للشراء و6985 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6030 جنيها للشراء و 5987 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.28 ألف جنيه للشراء و 55.88 جنيهًا للبيع

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو4832 دولار للشراء و 4831 جنيها للبيع.

تحركات الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق الدولية ، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7 %، مدعومة بتراجع الدولار، وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب تطورات جيوسياسية تمثلت في إعلان إيران فتح مضيق هرمز، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم.

و ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 82 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل مستوى 4832 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 4900 دولار .

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو شهر، مدفوعًا بانحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بعد اغلاق مضيق هرمز الذي يمثل شريانًا لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وكان إغلاقه سابقًا قد تسبب في قفزة بأسعار الطاقة وزيادة المخاوف بارتفاع معدلات التضخم بالأسواق العالمية. التضخمية.